صور سليماني ونصر الله والحوثي في غزة.. وضجة في السعودية

شن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، هجوما لاذعا على المشاركين بمظاهرات في قطاع غزة، رفعوا فيها صورا للجنرال الراحل قاسم سليماني، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات في "غزة"، تضامنا مع اليمن، هتف فيها المشاركون ضد الولايات المتحدة واسرائيل والسعودية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييدا لميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، ويرفعون صور الإرهابي عبد الملك الحوثي، وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان، قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولئك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم…؟عيب عليكم".

مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييداً لميليشيا #الحوثي_الإيرانية الإرهابية ويرفعون صور الإرهابي عبدالملك #الحوثي وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولائك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم… عيب عليكم… pic.twitter.com/IIPud6cbvJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 22, 2022

في حين علق حساب سعودي قائلا: "جالس أتابعهم الآن على الهوا، كمية الشتائم الموجهة للسعودية لا تطاق، ومدح سليماني و مغنية وحسن نصراللات وعبدالملك الحوثي..معقولة هذي فلسطين؟"

جالس أتابعهم الآن على الهوا

كمية الشتائم الموجهة للسعودية لا تطاق

و مدح سليماني و مغنية و حسن نصراللات و عبدالملك الحوثي

،،

معقولة هذي فلسطين ؟

#الفلسطيني_يويد_الحوثي pic.twitter.com/R7I2gXDvzQ — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) January 22, 2022

وانتقدت العديد من الحسابات السعودية هذه المسيرات، التي دعمت الحوثيين وإيران وحزب الله، ووجهت "شتائم" للسعودية.