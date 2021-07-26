صور: لاعبات جمباز المانيا بسراويل طويلة ردا على التحرش الجنسي

ارتدت لاعبات منتخب المانيا للجمباز زي غريب عنا اعتادت عليه اللاعبات في هذا المجال ، فقد غطت اللاعبات ساقيهن ردا على محاولات الطبيب الاميركي اللبناني الاصل لاري نصار الذي القي القبض عليه بتهمة التحرش بلاعبات منتخب الجمباز الاميركي

وارتدت لاعبات فريق الجمباز الالماني زيا كاملا، لم يتوقف عند الوركين فقط، بل كان زيا طويلا كاملا.

ودائما ما ترتدي سيدات الجمباز زيا يكشف الساقين بالكامل ، فيما يرتدي الذكور ملابس تغطي كامل الجسم تقريبا

الحكم على لاري نصار

وقضت محكمة اميركية بسجن الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي، لاري نصار، المنحدر من أصول لبنانية، بالسجن لمدة 176 عاما بتهمة التحرش الجنسي بمئات من لاعبات الجمباز، بينهن بطلات بارزات ، وقد اثار تصرفه استنكار واسهجان لاعبو ولاعبات العالم كونة يعيش في اجواء تسودها الروح الرياضية والاخوية والابوية