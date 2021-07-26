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صور: لاعبات جمباز المانيا بسراويل طويلة ردا على التحرش الجنسي

منشور 26 تمّوز / يوليو 2021 - 03:06
السجن لمدة 176 عاما بتهمة التحرش الجنسي على لاري نصار
السجن لمدة 176 عاما بتهمة التحرش الجنسي على لاري نصار

ارتدت لاعبات منتخب المانيا للجمباز زي غريب عنا اعتادت عليه اللاعبات في هذا المجال ، فقد غطت اللاعبات ساقيهن ردا على محاولات الطبيب الاميركي اللبناني الاصل لاري نصار الذي القي القبض عليه بتهمة التحرش بلاعبات منتخب الجمباز الاميركي
وارتدت لاعبات فريق الجمباز الالماني زيا كاملا، لم يتوقف عند الوركين فقط، بل كان زيا طويلا كاملا.

ودائما ما ترتدي سيدات الجمباز زيا يكشف الساقين بالكامل ، فيما يرتدي الذكور ملابس تغطي كامل الجسم تقريبا

Tokyo 2020 | Deutsche Turnerinnen Sarah Voss und Paulina Schäfer, Elisabeth Seitz und Kim Bui

الحكم على لاري نصار

وقضت محكمة اميركية بسجن الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي، لاري نصار، المنحدر من أصول لبنانية، بالسجن لمدة 176 عاما بتهمة التحرش الجنسي بمئات من لاعبات الجمباز، بينهن بطلات بارزات ، وقد اثار تصرفه استنكار واسهجان لاعبو ولاعبات العالم كونة يعيش في اجواء تسودها الروح الرياضية والاخوية والابوية 

Sarah Voss: Gymnast fights against sexualization with a new suit - ArchydeGerman gymnasts&#39; outfits take on sexualisation in sport - BBC NewsGerman Gymnastics Team Wear Full-Body Leotards In Protest Over Sexualisation Of Their Sport

Tokyo 2020 | Turnen: Kim Bui aus Deutschland

 

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