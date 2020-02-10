صور لحطام القمر الصناعي الإيراني والصاروخ الحامل له

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لقطع من حطام القمر الصناعي "ظفر" والصاروخ الحامل له، الذي أعلنت طهران أمس الأحد سقوطه في المحيط الهندي بعد فشل عملية إطلاقه

وقال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن القمر سقط في المحيط الهندي بعد دقائق من إطلاقه من محطة الإمام الخميني الفضائية في محافظة سمنان شرقي طهران.

وتحدث سكان في منطقة سرجنكل بإقليم سيستان وبلوشيستان في جنوب شرقي البلاد عن سماع أصوات مدوية، يحتمل أن تكون لسقوط القمر الصناعي والصاروخ الناقل له.

وأكد مساعد حاكم الإقليم للشؤون العسكرية والأمنية أنه من المرجح أن تكون القطع التي عثر عليها السكان عائدة إلى بقايا القمر الصناعي، مضيفا أنها سقطت في منطقة غير مأهولة.





