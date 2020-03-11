صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم للموظفين من فيروس كورونا تثير سخط السعوديين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب عقب تداول صور لعامل آسيوي يحمل معقما داخل مباني شركة أرامكو السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما دفع الأخيرة إلى الاعتذار رسميا.

واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى "طبقية وعنصرية وإهانة من الشركة لأحد العمال وتجاهل صحته وإمكانية انتقال العدوى إليه".



ووصف المعلقون الصور بأنها تجردت من مشاعر الإنسانية والعقلانية وأنها امتهان لكرامة الإنسان، وطالبوا الشركة بالاعتذار ومحاسبة صاحب الاقتراح والفكرة المسيئة.

الشركات تحتاج متخصصين في العلوم الاجتماعية حتى لا تضع نفسها في حرج ... هذه الصورة مع الأسف التقطها الان مشاهير غربيين وسنراها قريبا في الاعلام الغربي .

هذا السخط على مواقع التواصل دفع شركة أرامكو إلى الاعتذار على حسابها الرسمي على تويتر، وقالت إن العامل "أحد الزملاء" وإن "هذا التصرف المسيء الذي أريد به تأكيد أهمية التعقيم" قد جرى دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.

كما أكدت أيضا أنها أوقفت هذا الفعل على الفور واتخذت "إجراءات صارمة" تحول دون تكراره، وأنها حريصة على عدم "المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".

إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.

وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.

وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.