صور: مدير الصحة العالمية يتفقد الاضرار في حلب

اعلنت المصادر الصحية في سورية عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال "الاثنين الاسود" في عموم البلاد الى 3560 قتيلا و5276 مصابا، فيما وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى مطار حلب الدولي

3560 قتيلا في سورية

وفي اخر احصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة السورية التابعة للنظام، فقد اكد بيان صادر عنها إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1387 وفاة و2326 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية" في ظل الابلاغ عن مفقودين ووجود انقاض هائلة لم تتم ازالتها بعد

على صعيد المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة المعارضة ، فقد اعلنت مجموعة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" هي الاخرى عن حصيلة غير نهائية للزلزال في شمال غربي البلاد وقالت ان العدد ارتفع إلى 2166 وفاة، وأكثر من 2950 مصابا.

مسؤول اممي يصل الى مطار حلب

وفي خطوة مفاجئة، وصل الى مطار حلب الدولي ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يوم السبت على متن طائرة محملة بالإمدادت الطبية الطارئة

واعلن غيبرييسوس في تصريحات فور وصوله ارضية المطار : "أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال" ، وفق ما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية .

🚨 || رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مطار حلب الدولي: أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.#زلزال_شرق_المتوسط #زلزال_سوريا pic.twitter.com/LuNIjHZCBt — درعا نت (@daraa_net_2020) February 11, 2023

وشدد على ان الامم المتحدة و"الصحة العالمية" ستقدمان "المزيد من الإمدادات الطارئة"، مشيرا إلى شحنة أخرى ستصل سورية غدا الاحد" محملة بأكثر من ثلاثين طنا من المعدات والأجهزة الطبية.

🔴#سوريا🇸🇾: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس يجول في حلب للاطلاع على أضرار الزلزال. pic.twitter.com/tJM2HWT57k — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 11, 2023

واطلع غيبريسوس على عمليات إزالة الأنقاض للأبنية المنهارة في أحد أحياء مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، قبل ان يبدأ جولة مع وزير الصحة السوري حسن غباش على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء