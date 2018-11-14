العقيد احمد ابو الرب اثناء اصلاحه لاطار مركبة دورية الجيش الاسرائيلي

أصدر اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة قرارا بإيقاف العقيد احمد ابو الرب مدير شرطة محافظة الخليل عن العمل واحالته الى لجنة تحقيق.

وّأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة انه تقرر تكليف نائب مدير شرطة الخليل بتسيير امور المحافظة.

ونشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للعقيد ابو الرب وهو يقوم بمساعدة جنود الاحتلال، ولاقى ذلك سخطا واسعا بين جمهور متابعي "الفيسبوك" ، وطالب عدد منهم باقالته من الشرطة.

وظهر في إحدى الصور امين سر حركة فتح اقليم يطا والمسافر كمال مخامرة، والذي قال :" يوم الأحد الماضي كنا نقوم بحملة اغاثة في منطقة سوسيا بمسافر يطا، وكان برفقتنا موكب من عدة مؤسسات رسمية واغاثية".

واضاف:" بعد الانتهاء من تقديم المساعدات، ولدى محاولتنا الخروج من المنطقة، كان هناك دورية لجيش الاحتلال تغلق الطريق، وتبين لنا فيما بعد بأن عطلا قد أصاب احد دواليب الدورية، فطلب الجنود معدات لتغيير الدولاب، فعلا تم ذلك، وحاول الجنود تغيير الدولاب ولم يتمكنوا من ذلك، وبعد وقت طويل من الانتظار تقدم العقيد ابو الرب من الجنود وعرض المساعدة وفعلا نجح في ذلك، وبعدها غادرنا المكان". حسب قوله.(معا)