صور وفيديو: عراك بالايدي في مجلس الامة الكويتي

شهد مجلس الامة الكويتي عراكا عنيفا بين عدد من النواب داخل قاعة عبدالله السالم بين "النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي، مما دفع الى تدخل النواب لفض الاشتباك على خلفية تصويت مجلس الأمة بالموافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية".

كما قام بعض النواب خلال الجلسة بالطرق على الطاولات في محاولة لإحداث ضوضاء وتشويش يحول دون عقد الجلسة التي أصر رئيس المجلس مرزوق الغانم على عقدها

🚨هوشة بعض النواب في قاعة عبدالله السالم في #مجلس_الأمة في #الكويت-مؤسفة ومرفوضة وتسئ للمارسة الديمقراطية-لكنها لا تجعلنا استثناءً!

🚨شهدنا تحول قاعات برلمانات مثل تركيا أوكرانيا-هونغ كونغ-وكوريا ج،وغيرها لحلبات مصارعة،لم ينتقص من ديمقراطيتهم ولا ديمقراطيتنا بعكس إدعاء الناعقون🧐 pic.twitter.com/vAobZCrThA — عبدالله الشايجي (@docshayji) June 22, 2021

مجلس الامة الكويتي يناقش الميزانية

وكان مجلس الأمة الكويتي قد "وافق في جلسته الخاصة التي عقدها امس (الثلاثاء) بناء على طلب نيابي موقع من 15 نائبا، على الميزانية العامة للدولة وتقديرات الإيرادات والمصروفات الواردة بها، كما وافق على ميزانيات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وأحالها إلى الحكومة.

اعتراضات نيابية

وشهدت الجلسة في بدايتها اعتراضات نيابية على عقد الجلسة خاصة وليست عادية، وحسم المجلس هذه الاعتراضات بالتصويت على صحة عقد الجلسة خاصة وأقر المجلس بصحة هذا الإجراء"، وفقا لما جاء في تقرير نشر على الموقع الرسمي للمجلس

Hashtag summary:#Kuwait

Fistfights between a number of members of the Kuwaiti National Assembly during the work of the general session.



#مجلس_الأمة #الكويت pic.twitter.com/R5smQgVsbJ — مختصر الهاشتاق (@Hashtag_Summary) June 22, 2021

بنود الجلسة

وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي قبل واقعة الاشتباك، إن المجلس وافق على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.

وأتت جلسة الميزانيات على خلفية أزمة سياسية محتدمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، أبرز ملامحها أن الحكومة لم تحضر إلى مجلس الأمة لأربع جلسات متتالية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 3 بنود تتضمن مشروعات بقوانين بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية الواردة في المرسوم رقم 12 لسنة 2021، وميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الوارد في المرسوم رقم 13 لسنة 2021 ويبلغ عددها 16 جهة.

ويتضمن البند الثالث مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم 14 لسنة 2021 وعددها 20 جهة.