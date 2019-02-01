الاسبوع في صور 1-2-2019

الطبيب الشرعي الفرنسي فيليب شارلير يفحص مومياء جوانو مع الفنيين الإكوادوريين في مختبر في معهد التراث الثقافي في في كيتو. ويدرس تشارلير مومياء الراهب التي عثر عليها في عام 1949

لاعب كمال الأجسام العربي الإسرائيلي والمؤذن إبراهيم مصري، يدعو إلى الصلاة في مسجد الجزار في مدينة عكا الساحلية منذ 15 سنة في عكا، لكن هذا الصوت سيتوقف بعد طرده بسبب مشاركته في مسابقة بناء الأجسام. وقد جردته وزارة الداخلية الإسرائيلية من دوره كمؤذن ورئيس في مسجد الجزار بعد اختتام مشاركته