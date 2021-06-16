صوفي كونتيسة ويسكس قد تخلف الامير هاري

صوفي، البالغة من العمر 56 عاما ، متزوجة من الأمير إدوارد "إيرل ويسيكس" وابن الملكة الأصغر. وهي موظفة بدوام كامل وتؤدي واجبات ملكية، وكانت حتى وقت قريب واحدة من أفراد الأسرة الأقل شهرة.

قالت صوفي كونتيسة ويسكس في تصريح نقله موقع بي بي سي البريطاني ، إن وفاة دوق أدنبرة الأمير فيليب في أبريل/ نيسان تركت فراغا كبيرا في حياتهم جميعا، وفاقم وباء كورونا من صعوبة الأمر إذ كان من المتعذر قضاء وقت أطول مع الملكة، وأضافت: سيمضي وقت طويل حتى نعي تماما صدمة الفقد فقد حرمنا الوباء من أن نحزن معا. فعندما تعود الأمور إلى طبيعتها سندرك مدى الفقد وحجمه. فنحن الآن نعيش لحظة بلحظة، والحياة في ظل كورونا كأنك تقبض على حفنة من الرمال.

و من المتوقع أن يسند إلى صوفي دور ملكي أكثر أهمية، إذ عاشت في الظل لفترة طويلة رغم قربها الشديد من الملكة. لكن بعد استقالة الأمير هاري، وزوجته ميغان من مهامهما الملكية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة، أطلق على كبار أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم صوفي "السبعة الكبار" والمقصود هنا: الملكة والأمير تشارلز وكاميلا والأمير وليام وكاثرين والأمير إدوارد وصوفي.

تعمل الكونتيسة حاليا في دعم ضحايا الاغتصاب في الحرب. ومن المقرر أن تشارك في اليوم الدولي للأمم المتحدة للقضاء على العنف الجنسي في النزاعات و الحروب، وأكدت خلال اللقاء رغبتها في الدفاع عن النساء اللاتي ليس لهن صوت، ووصفت الاغتصاب بأنه أحد أخطر أسلحة الحرب وقالت إنه استخدم لإخضاع مجتمعات بأكملها.

وقالت: إن ابنتي الليدي "لويز" البالغة من العمر 17 عاما لديها "فضول" للتعرف على عملي مع الناجيات من الاغتصاب وتريد معرفة المزيد.

من هي صوفي كونتيسة ويسكس

ةفق موقع ويكيبيديا العالمي فان صوفي، كونتيسة وسكس (ولدت صوفي هيلين ريز-جونز، Sophie Helen Rhys-Jones، في 20 يناير 1965 في اكسفورد) هي زوجة الأمير إدوارد، إيرل وسكس اصغر أبناء الملكة اليزابيث الثانية. للثنائي طفلين هما الليدي لويز ويندسور وجيمس، فيسكونت سيفيرن.



مولدها ونشأتها



ولدت صوفي هيلين ريز-جونز في 20 يناير (كانون الثاني) عام 1965, والديها هما كريستفور ريز-جونز، بائع عجلات متقاعد، وزوجته ماري التي كانت تعمل سكرتيرة. والدتها توفيت في عام 2005. سميت هيلين تيمناً بأخت والدها التي توفيت في حادث سيارة قبل فترة طويلة من ولادة صوفي.

الحياة الملكية



تزوجت الأمير إدوارد، أصغر أبناء الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في 19 يونيو (حزيران)1999, في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور. تعتبر مراسم زواجهما متواضعة مقارنة بالأمراء الذين سبقوهم متضمناً أخوي العريس الأمير تشارلز، أمير ويلز والأمير أندور، دوق يورك.

الثنائي حصلا على لقب أيرل وكونتيسة ويسكس في كسر لتقاليد العائلة المالكة، أن أبناء الملكة يلقبون بدوق وهو أعلى لقب في طبقة النبلاء في أوروبا. الأمير إدوارد سوف يصبح دوق إدنبرة بعد وفاة والده ووالدته وتتويج أخيه الأكبر ملكاً على بريطانيا.

في 8 نوفمبر 2003 ولدت الكونتيسة ابنتهما لويز عن طريق عملية قيصرية في ولادة مبكرة تعتبر صعبة. ثم ولدت جيمس، فيسكونت سيفيرن في 71 ديسمبر 2007 ايضاً في عملية قيصرية.

في يوم زواجهما الثنائي طلبا من الملكة أن تكون القاب ابنائهما كما القاب أبناء النبلاء، والا لكان طفليهما لقبا بلقب أمير وأميرة مع صاحب\صاحبة سمو ملكي. صوفي كانت تعمل في مؤسستها الخاصة للعلاقات العامة حتى تعرضت للانتقادات وأغلقت المؤسسة في عام 2002. حالياً هي تساعد زوجها في أعماله الملكية، حيث للثنائي جدول ممتلئ بالعديد من الأعمال الرسمية، وهما يمثلان الملكة في المناسبات الرسمية الملكية.