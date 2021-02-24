صيد ثمين بيد الجيش العراقي

تحدث الجيش العراقي عن صيد ثمين بعد عملية عسكرية حاسمة نفذها عناصره في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

ونشر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيي رسول، مقطع مصور يكشف كواليس العملية التي قضت على مجموعة من الصف الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجوم على العاصمة.

جهد استخباري

وقال رسول في تغريدة بحسابه على تويتر: "كان للجهد الاستخباري دورا كبيرا في القضاء على بقايا الفلول الإرهابية في الطارمية".

ويوضح المقطع أن فلول التنظيم الإرهابي استغلوا الجغرافيا الزراعية في القضاء للاختباء والتخفي عن عيون السلطات الأمنية، ما وفر لهم ملاذا آمنا.

لكن معلومات استخبارية دقيقة وصلت الجيش العراقي، تفيد بعقد اجتماع لقيادات من الصف الأول للتنظيم الإرهابي في منطقة بساتين الطابي بالطارمية للتخطيط لعمل إرهابي وشيك على العاصمة.

كان للجهد الاستخباري دور كبير في القضاء على بقايا الفلول الارهابية في الطارمية. pic.twitter.com/tYqmRSEvNC — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 23, 2021

وبناء على تلك المعلومات نفذت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري، عملية أمنية مفاجئة، اشتبكت خلالها مع المجموعة الإرهابية، ما أسفر عن مقتنل 6 إرهابيين واعتقال آخرين، مثلوا "صيدا ثمينا" للجيش العراقي.

وكان من بين القتلى المسؤول العسكري والإداري لـ "داعش" في شمال بغداد، ووالمسؤول الإعلامي للتنظيم الإرهابي في قضاء الفلوجة، فضلا عن 4 انتحاريين.

ملاحقة فلول داعش



والسبت الماضي، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان إن الكاظمي وجه بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها".

بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود كدس كبير للعتاد من مخلفات عصابات #داعش الارهابية، تمكنت فرقة المشاة الأولى من العثور على الكدس في محافظة #الانبار وبداخله:

- 15 صاروخ نمساوي.

- 90 إطلاقة لمدفع 57.

- 26 صاروخ مختلف الاستخدام.

- 5 قذائف دبابات. pic.twitter.com/2gf5vuZ2Kz — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 24, 2021

يأتي ذلك بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحاري مزدوج نفذه التنظيم الإرهابي في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.