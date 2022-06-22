صينيون "يقهرون" الصحراء بزراعة 240 مليون شجرة .. فيديو

تمكن سكان مقاطعة ماكيت في الصين، من زراعة 240 مليون شجرة في أكبر صحاري البلاد، على مدار 10 سنوات، في إطار مشروع ضخم يهدف إلى مكافحة الجفاف والتصحر.

وعمد سكان ماكيت إلى زراعة هذا الكم الهائل من الأشجار بهدف بناء ما أسموه بـ"الحاجز الأخضر" على الحافة الجنوبية الغربية لأكبر صحراء صينية.

وبلغت المساحة المستزرعة ضمن المشروع 30667 هكتارا كانت قد تصحرت بالكامل، ويرى السكان أن هذا الحاجز الأخضر حماهم من "الصحراء المتوحشة"، حيث منع التمدد الصحراوي كما حسن البيئة والمناخ.

ويؤكد سكان ماكيت أن ما وصلوا إليه ليس النهاية، حيث أنهم يعتزمون مواصلة جهودهم في زراعة الغابات، إذ يخططون لزراعة 66667 هكتارا أخرى.

وترتبط جهود مكافحة التصحر والزحف الرملي في تلك المنطقة بمشاريع البنية التحتية، ومن بينها أطول خط سكة حديد في الصحراء في العالم، بطول 2712 كم، الذي تم إنشاؤه بالكامل وتشغيله في 16 يونيو/ جزيران الجاري.