ضابط ايراني كبير: تضاؤل احتمالات الحرب في الخليج

أعلن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، الأحد، أن احتمالات اندلاع نزاع في منطقة الخليج تضاءلت، بعد سلسلة أعمال عدائية في المياه الاستراتيجية.

وقال بوردستان في حديث مع وكالة أنباء “مهر” الإيرانية: “ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في الخليج الفارسي إلى احتمال أن يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقلّ الاحتمالات إلى حدّ كبير”.

وأضاف: “ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة”.

وأكد أن “القوة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية (مرتفعة) لدرجة أن غطرسة العالم لن تجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد”.

ورأى أن “الخليج الفارسي يشبه ترسانة الأسلحة، إذ إن مجرد انفجار ألعاب نارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة”، بحسب الوكالة.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن مارست واشنطن “ضغوطا قصوى” على طهران.

ومنذ أيار/مايو، تعرّضت سفن لاعتداءات وأُسقطت طائرات مسيّرة واحتُجزت ناقلات نفط، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العظمى وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفي ذروة الأزمة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/يونيو عن شن غارات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيّرة.