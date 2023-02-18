ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: "زيلينسكي سيلقى مصير هتلر"

توقع ضابط سابق في مخابرات مشاة البحرية الأمريكية، أن يلقى الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي نفس مصير الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر.

وقال الضابط المتقاعد سكوت رير، إن زيلينسكي سيلقى هزيمة ساحقة على يد الروس، وأنصحه بمغادرة أوكرانيا.

ويرى رير، إن أوكرانيا في وضع حرج، وأن روسيا انتصرت استراتيجيا وجيوسياسيا.

وتابع: "يمكن لزيلينسكي أن يعانق السحاب، لكنه قريبا لن يفلت من الواقع.. تخيل أدولف هتلر أيضا كيف سيحقق انتصارا كبيرا ولكن كيف انتهى به الأمر!".

وأكد رير فشل آمال الغرب بعزل موسكو وجعلها منبوذة على الساحة الدولة، مشيرا إلى أن العقوبات المناهضة لروسيا، لم يكن لها تأثير سلبي على الإقتصاد.

يشار إلى أن مصادر استخباراتية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قدرت خسائر القوات الروسية في أوكرانيا، بألفي مقاتل في كل 100 متر تتقدمه شرق أوكرانيا.

وفي هذا السياق يقول وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن روسيا تدفع بأعداد كبيرة من المقاتلين إلى ساحات القتال، دون تلقيهم التدريبات والتجهيزات الكافية، مما يجعلهم يتكبدون خسائر فادحة

وتشير تقارير غربية، إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف الجيش الروسي، دفعت موسكو لحشد عدد كبير من طائراتها المقاتلة والقاذفات والمروحيات الهجومية، جهة الحدود الغربية للبلاد، تمهيدا لهجوم جوي شامل، للتقليل من حجم الخسائر البشرية في المعارك البرية.

ولمواجهة التهديد الروسي الجوي، تعهد وزراء دفاع "الناتو" بتجهيز أوكرانيا، ودعم قدراتها في الدفاع الجوي لمواجهة وصد أي هجوم مرتقب لسلاح الجو الروسي.