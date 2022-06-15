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ضابط فلسطيني يطرد جنود الاحتلال من البلدة القديمة في الخليل

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 06:26
قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية
قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية

طردت مجموعة من الامن الفلسطيني يقودها  الضابط في الامن الفلسطيني الاسير المحرر صلاح ابو ربيع ابو صخر من يطا الخليل الريحية جنود الاحتلال من البلدة القديمة في المدينة 

و اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، وسط مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية، واعتلت أسطح المحال التجارية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان.

 

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كلمات دالة:الخليلفلسطينالزاويةالامن الفلسطيني

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