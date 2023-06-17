ضابط كولومبي يبتلع 150 الف دولار قبل اعتقاله بتهمه الرشوة

اقدم ضابط كولومبي على ابتلاع رزمة من الأوراق النقدية بلغت ما يعادل الـ 150 الف دولار اميركي محاولا الفرار من تهمة الرشوة بعد ان داهمته شرطة مكافحة الفساد

وحاول الضابط ابتزاز رجل أعمال محلي بعد ملاحقته من قبل قوات الامن وعند الوصول اليه طلب الضابط وزميله رشوة بـ 2 مليون دولار مقابل عدم اعتقاله

وقالت صحيفة "elcolombiano" الكولومبية بأن ضابطين بالزي الرسمي طالبا رجل أعمال، في منطقة "سواتشا"، 2 مليون دولار مقابل التوقف عن تنفيذ عملية الاعتقال ، الا ان احد اقارب المليونير توجه إلى شرطة مكافحة الفساد وأبلغ عما حدث.

#Atencion🚨| Policía que extorsionaba a comerciantes en Soacha, Cundinamarca ingirió un millón de pesos en billetes para esconder la evidencia cuando este fue capturado por el grupo GAULA. Posteriormente fue llevado al hospital. pic.twitter.com/nraMnxEXcs — Colombia Informa (@Col_Informa) June 13, 2023

وداهمت شرطة مكافحة الفساد الضابطين المرتشيين فقام احدهما بابتلاع أوراق نقدية بقيمة 150 ألف دولار وتعين نقله إلى مركز طبي بسبب صعوبات في التنفس والمعدة.

وقالت مصادر انه تم اعتقال الضابطين بعد دقائق من تلقيهم مليون دولار من عائدات الابتزاز.

وظهر احد الضابطين على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: "ليس لدي أي شيء، لم أتلق شيئًا. لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه"الا ان صحته بدات بالتدهور مما دفع الى نقله الى مركز صحي