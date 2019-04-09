ضابط نيوزيلندي أخفى كاميرا في مراحيض سفارة بلده بواشنطن

طبقة كثيفة من الغبار تغطي ركيزة الكاميرا، "ما يدل على أنها في الموقع منذ أشهر عدة"

يمثل ضابط رفيع المستوى في سلاح البحرية بدولة نيوزيلندا أمام القضاء في بلاده، محكمة في أوكلاند، إثر الاشتباه في أنه أخفى كاميرا في المراحيض المختلطة لسفارة بلده في واشنطن. وفق ما أوردت الصحافة المحلية الثلاثاء.

وبحسب الوثائق القضائية، وضع كيتنغ كاميرا في "المرحاض المختلط للرجال والنساء في الطابق الثالث من السفارة النيوزيلندية" في العاصمة الأمريكية سنة 2017. وقد وضعت هذه الكاميرا "عن سابق تصور وتصميم في قسطل للتدفئة" ولم يعثر عليها سوى بعد سقوط لوح على الأرض. وكان حوالى 60 شخصا يعملون في السفارة في تلك الفترة.

وكانت طبقة كثيفة من الغبار تغطي ركيزة الكاميرا، "ما يدل على أنها في الموقع منذ أشهر عدة"، بحسب المستندات القضائية. ويتطابق الحمض النووية (دي إن آيه) الموجود على بطاقة الذاكرة في الكاميرا مع ذاك الخاص بالمشتبه به.

وقبل انطلاق المحاكمة، رفض القضاء طلب المدعى عليه عدم الكشف عن هويته بحجة تعريضه وعائلته "لصعوبات جمة" إذا عمم اسمه. ويدفع الضابط ببراءته من هذه الشبهات.