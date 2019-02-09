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ضاحي خلفان: لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج

ضاحي خلفان: لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج
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