ضاحي خلفان: لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج

نائب رئيس شرطة دبي" ضاحي خلفان"

قال نائب رئيس شرطة دبي" ضاحي خلفان" إن مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في دول الخليج غير مرحب بها.

وأكد خلفان في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أنه: "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية...افتراضية غير مرضية".

وفي تغريدة أخرة قال خلفان:"تتوسل إسرائيل قادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم.. وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال فلسطين.. كيف سيكون الرد.. حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت تل أبيب عن إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية، الأمر الذي أثار حفيظة البعض.

وهاجم نائب رئيس شرطة دبي إسرائيل، مشيرا إلى وجود "تناقض فظيع" في تصريحات إسرائيل حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا خلال الأشهر الماضية عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وجيرانها العرب، وزار العام الماضي سلطنة عمان رسميا، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.

لكن القناة الإسرائيلية العاشرة كشفت أمس الجمعة عن "وثيقة سرية مسربة" تؤكد على أن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، حسم موضوع العلاقات مع إسرائيل مشددا على رفض المملكة التطبيع معها.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية تقاربا غير مسبوق، فبالإضافة لزيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان، قامت مؤخرا وفود إسرائيلية رفيعة بزيارة إلى الإمارات.