ضاحي خلفان يهاجم "المتفلسفين" ويؤكد "مشروعية العمل يوم الجمعة"

هاجم الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي في سلسلة تغريدات على "تويتر"، من وصفهم بـ"المتفلسفين" ممن انتقدوا نظام العمل الجديد الذي اعتمدته الامارات أخيرا، مؤكدا "مشروعية العمل يوم الجمعة".

وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت الثلاثاء اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى الـ12 ظهرا، ابتداء من الأول من يناير 2022.

مشروعية العمل يوم الجمعة لم يحرمها الإسلام.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2021

بل ان يوم الجمعة البعض يقضيه في لهو لا معنى له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2021

وكتب ضاحي خلفان مستهلا سلسلة تغريدات إن ‏"مشروعية العمل يوم الجمعة لم يحرمها الإسلام، ‏بل إن يوم الجمعة البعض يقضيه في لهو لا معنى له".

وأضاف أن ‏"يوم الجمعة في السابق كان يوم عمل بدليل أن الله أمرنا إذا نودينا للصلاة من يوم الجمعة أن نذر البيع.. والبيع يشمل البيع والشراء.. وهذا يعني أنه كان يوم عمل وهو امتحان لذوي المصالح.. هل يذرون البيع فيأتون الى الصلاة من يوم الجمعة.. لكن لو كان طبيبا ويجري عملية في غرفة العمليات".

يوم الجمعة في السابق كان يوم عمل بدليل أن الله أمرنا إذا نودينا للصلاة من يوم الجمعة أن نذر البيع..والبيع يشمل البيع والشراء. وهذا يعني انه كان يوم عمل .

وهو إمتحان لذوي المصالح..هل يذرون البيع فيأتون الى الصلاة من يوم الجمعة...لكن لو كان طبيبا ويجري عملية في غرفة العمليات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2021

وتابع: "‏ديننا يسر.. سبحان الله لو كان التكليف لمن هم في الواجبات المهمة للغاية أن يتركوها يوم الجمعة لكان ذلك أمرا شاقا".

‏وأضاف: "‏من يظن أن العمل يوم الجمعة مخالف لشرع الله عزات انه ما يعرف شئ".

ديننا يسر...سبحان الله لو كان التكليف لمن هم في الواجبات المهمة للغاية ان يتركوها يوم الجمعة لكان ذلك أمرا شاقا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2021

ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية ..بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله. فلا يتفلسف البعض. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2021

وقال: "‏ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية.. بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله.. فلا يتفلسف البعض".

ضاحي خلفان اكد انه ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية

وتابع ضاحي خلفان "‏التغريدة تعني أن جعل يوم الجمعة يوم عمل لا يخالف شرع الله.. الذين يحاولون خلق البلبلة معروف قصدهم السيء".

ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية ..بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله. فلا يتفلسف البعض. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2021

التغريدة المذكورة ادناه تعني ان جعل يوم الجمعة يوم عمل لا يخالف شرع الله...

الذين يحاولون خلق البلبلة معروف قصدهم السئ. pic.twitter.com/bl0m5a6dVs — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2021

واختتم سلسلة تغريداته بالقول: "من يشكك في ولائنا لقادتنا لا يعرف عنا شيئا..نحن الجبال التي لا تميل مع الريح".