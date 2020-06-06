ضاحي خلفان يدعو العرب للتطبيع مع اسرائيل لغزو قطر

تعليقات كثيرة وجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع سلسلة نشرها قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، يوم السبت 6 يونيو 2020، عبر حسابه على "تويتر"، ودعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإلى "غزو عربي لقطر."

ففي تغريداته، اعتبر ضاحي خلفان أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل وقال: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة.. وسلموا الحكم لمستحقه في قطر.. وأبرموا مصالحة مع إسرائيل.. وانتهى كل شئ".

غزو عربي لقطر ...والقبض على الولد الصغير...ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر...وابرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وفي تغريدة أخرى أكد ضاحي خلفان على دعوته إلى المصالحة مع إسرائيل قائلا: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل.. وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

وقال خلفان في تغريدة أخرى: "أرى أن العلاقات مع إسرائيل هي خط دفاع من الفوضى الإخونجية في المنطقة، لأن اليهود يستخدمون الإخوان للإخلال بالأمن. تريدون نفاد الفوضى خلوا علاقتكم زينه بإسرائيل".

انت لاحظ..قادة قطر في حضن اسرائيل...وقادة حماس في حضن قطر ..وحماس اخوان...يعني وين ما تقلبها الصورة عمالة سوداء🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وأضاف: "لا أرى في مصالحة إسرائيل أي ضرر خليجيا".

وتساءل خلفان: "ليش نحن مخاصمين اليهود في الخليج؟ القدس المسلمين يصلون فيها. وين المشكلة؟”.

وقال: "فلسطين أصلا الآن كلها مع اليهود. ما بقي شي منها يحرز".

اسرائيل تبحث عن أمان وسلام دائم . وفي سبيل ذلك تستخدم ادوات ..وقطر واردوغان وحماس والاخوان ادوات ...خذوها من ناصح.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وأكد في تغريدة أخرى: "اصلا عدم الاعتراف باسرائيل حاجة لا معنى لها..اسرائيل دولة قائمة على العلم والمعرفة والازدهار والروابط الوثيقة بكل دول العالم المتقدم..من انتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة اسرائيل العلمية..هل اليهود اصلا من هاواي".

وأضاف قائلا: "عيشوا مع اليهود كجيران ..وكابناء عم .. واتركوا العنتريات اللي انتم مش قدها....."