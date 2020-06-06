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ضاحي خلفان يدعو العرب للتطبيع مع اسرائيل لغزو قطر

منشور 06 حزيران / يونيو 2020 - 04:25
ضاحي خلفان تميم
ضاحي خلفان تميم

تعليقات كثيرة وجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع سلسلة نشرها قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، يوم السبت 6 يونيو 2020، عبر حسابه على "تويتر"، ودعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإلى "غزو عربي لقطر."

ففي تغريداته، اعتبر ضاحي خلفان أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل وقال: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة.. وسلموا الحكم لمستحقه في قطر.. وأبرموا مصالحة مع إسرائيل.. وانتهى كل شئ".

وفي تغريدة أخرى أكد ضاحي خلفان على دعوته إلى المصالحة مع إسرائيل قائلا: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل.. وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

وقال خلفان في تغريدة أخرى: "أرى أن العلاقات مع إسرائيل هي خط دفاع من الفوضى الإخونجية في المنطقة، لأن اليهود يستخدمون الإخوان للإخلال بالأمن. تريدون نفاد الفوضى خلوا علاقتكم زينه بإسرائيل".

وأضاف: "لا أرى في مصالحة إسرائيل أي ضرر خليجيا".

وتساءل خلفان: "ليش نحن مخاصمين اليهود في الخليج؟ القدس المسلمين يصلون فيها. وين المشكلة؟”.

وقال: "فلسطين أصلا الآن كلها مع اليهود. ما بقي شي منها يحرز".

وأكد في تغريدة أخرى: "اصلا عدم الاعتراف باسرائيل حاجة لا معنى لها..اسرائيل دولة قائمة على العلم والمعرفة والازدهار والروابط الوثيقة بكل دول العالم المتقدم..من انتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة اسرائيل العلمية..هل اليهود اصلا من هاواي".

وأضاف قائلا: "عيشوا مع اليهود كجيران ..وكابناء عم .. واتركوا العنتريات اللي انتم مش قدها....."

 

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