ضاحي خلفان يدعو لتقسيم اليمن وانهاء شرعية الرئيس هادي منصور

اثار ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، الجدل مجددا بتغريداته التي دعت هذه المرة الى تقسيم اليمن وازاحة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي

وقال خلفان في تغريدة له إن "استقلال الجنوب أمر ضروي للأمن القومي العربي والخليجي".

ودعا خلفان إلى إنهاء "شرعية (الرئيس اليمني) عبد ربه" معتبرا ذلك "العلاج الحقيقي لاستقلال جنوب (اليمن)".

وتابع في تغريدة أخرى: "من حق الجنوب أن يرحّل أبناء الشمال في ظل الاعتداءات التي يقوم بها الشمال على مدن الجنوب. ففي كل مرة تضبط جماعة بحوزتها ما يهدد أمن واستقرار الجنوب".

بركة اليمن في جنوبها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 6, 2019

وتأتي تغريدات خلفان بعد أيام من مقتل العشرات في هجوم للحوثيين استهدف معسكرا لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وتسيطر حكومة هادي على عدن وتتخذ منها عاصمة مؤقتة في الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون على العاصمة صنعاء.

ارفعوا علم الجنوب ...ورددوا الله اكبر

ارفعوا علم الجنوب ...واجعلوا التاريخ يفخر

عرب أضاءوا الأرض بالاسلام.......من يا عرب ينكر ؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 6, 2019

ولم يستبعد مغردون أن يكون حديث خلفان حول الانفصال مقدمة لحرب أخرى في اليمن.

ويرى سياسيون يمنيون أن التقارب الإماراتي الإيراني سيلقي بظلاله مباشرة على التوازنات السياسية والعسكرية في اليمن، ما سيعجل بسيناريو التقسيم.

انا جنوبي الشموخ وعزتي في ثورتي

فليعلم التاريخ أني لا ابيع جزيرتي

فجزيرة العرب التي تشرق شمس الصبح من اطرافها امنها استقرارها في رقبتي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 6, 2019



ومن جهته، حمل مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، الإماراتيين مسؤولية ما يصدر عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الذي رأى أن "الحل العادل للسلام في اليمن هو قيام الدولتين".

وسقط الاف اليمنيين في معارك الحفاظ على وحدة اليمن ابان حرب الانفصال التي قادها نائب الرئيس اليمني انذاك علي سالم البيض، حيث وقف على الجانب الذي انتصر الرئيس الراحل علي عبدالله صالح

وانضوت الامارات والسعودية تحت راية التحالف العربية لمساندة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي