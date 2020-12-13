ضاحي خلفان يدعو لضم إيران وإسرائيل إلى الجامعة العربية

اعتبر خلفان انه "مهما كان الإيرانيين جيران"، وإن "إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر"

دعا ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق الى ضم إسرائيل وإيران إلى عضوية جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى "جامعة الشرق الأوسط".

وكتب خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر: "جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط.. تكون فيها إيران وإسرائيل. الى جانب العرب".

وتابع في تغريدة ثانية: "مش معقولة يكون مائة مليون إيراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم. مهما كان الإيرانيين جيران".

وقال خلفان إن "إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا".

واضاف خلفان في تغريدة أخرى: "اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها.. لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات…إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات …..الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار".

وهاجم خلفان حركة حماس قائلا: "حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينيين لا يريدون السلام…جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق…خلقت حماس لتفشل فتح…ونجحت في تشويه الصورة للمساعي الفتحاوية".

