ضاحي خلفان يطالب العرب بالقضاء على حماس

طالب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، العرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مدعياً أنها المسؤولة عن تصعيد المواجهات مع “إسرائيل”.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات :” “لا ينتظر من حماس بقيادة الإخوان وإشراف إيران أي شيء يصلح الحال ويحقق الآمال”، مضيفاً: “أهل القدس نحن معهم قلبا وقالبا ووقوفهم ضد العنصرية الإسرائيلية يقف العالم معه… تدخل حماس يفسد التأييد العالمي لقضيتهم، وحماس تريد مكسباً سياسياً لها لا كسب قضية لأهل القدس”.

فعلى العرب القضاء على حماس. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

وأضاف خلفان، المقرب من حكام أبو ظبي، أن “قضية الأقصى قضية استهجن العالم فيها ممارسات الحكومة الإسرائيلية، وسرعان ما قفزت حماس بضرب الصواريخ لتسجل الحجة لإسرائيل لا عليها”.

وزعم خلفان أنه “إذا قضت إسرائيل على حماس فقد قضت على نفسها”. وقال إن “إسرائيل تريد حماس لتدفع عنها تهم العالم الموجهة إليها بالعنصرية من خلال شوية مقذوفات لا تهش ولا تنش”، بحسب تعبيره.

وتابع خلفان في تغريداته، التي أثارت السخط على مواقع التواصل الاجتماعي،: “لو قضت إسرائيل على حماس لقضت على المبرر بعدم قيام الدولة الفلسطينية. (على مسؤوليتي)”، وتابع بالقول: “فعلى العرب القضاء على حماس”.