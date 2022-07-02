ضاحي خلفان يطلق سلسلة تغريدات تنتقد واقع دول عربية

أطلق نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تتعلق ببعض الدول العربية التي شهدت ما يسمى "الربيع العربي".

وقال خلفان في تلك التغريدات: "مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك ...لا تنتهي.. العبرة ليست بالثروات.. العبرة بالقيادات".

وقال: "كنت في السودان يوما ما.. تمنيت أن هذا النهر يمر في الإمارات.. لو كان عندنا.. لحققنا الأمن الغذائي للوطن العربي كله".

وأضاف: "ليبيا غنية جدا.. ليش أهلها يفرطون في رفاهية شعبهم من اجل الصراع على الكراسي؟".

وتابع: "سوريا ماذا بقي فيها؟؟ حلب اول مدن التاريخ مسحت.. وغيرها.. من اجل ماذا؟".

واستطرد: "العراقيون.. اشتكوا من صدام.. ودخلوا في صدام.. من أكثر من عشرين سنة".