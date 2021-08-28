ضاحي خلفان ينصح المتزوجين بثانية سرا بارتداء الكمامة

تغريده ساخرة وبأسلوب يتسم بالدعابة اطلقها نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان السبت، حيث حث المواطنين على ارتداء الكمامة لسبب خطير

وقال المسؤول الأمني الإماراتي: "بالأمس وبينما كان أحد الأصدقاء يتمشى في أحد الأسواق التجارية مع زوجته الثانية (بالسر)، إذ به يتفاجأ بزوجته الأولى تمر عن قرب من أمامه."

وأضاف: "لولا لطف الله ثم الكمامة التي كان يرتديها لكان ذلك الصديق في خبر كان. لا تتهاونوا في لبس الكمامات".

يشار الى ان تغريدات ضاحي خلفات تثير الجدل دائما ونادرا ما يتندر في تغريداته التي تحمل في طياتها هذه المرة نصيحة صحية لكن في اطار ساخر