ضباط أتراك أجبروا سوريين على شرب الديزل حتى الوفاة

البوابه - قبضت الشرطة في تركيا على 3 ضباط أتراك على خلفية تعرض مواطنين سوريين للتعذيب الشديد خلال فترة احتجازهم في أحد المراكز الأمنية التركية.

وارغم 3 ضباط أتراك اثنين من أصل 8 مواطنين سوريين اعتقلوا من قبل قوات الجندرمة التركية عقب دخولهم منطقة هطاي التركية بطرق غير شرعية في 11 مارس الجاري على شرب وقود الديزل ليفارقا الحياة على إثر ذلك، ويبلغ عمر الضحية الأول الذي أرغم على شرب مادة الديزل 17 عاما، فيما يبلغ عمر الضحية الثانية 50 عاما.

وبحسب مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا مازن علوش، فإن المنفذ تسلم مجموعة من المواطنين وعددهم 8 أشخاص وعلى أجسادهم آثار جروح عميقة وكسور شديدة، مشيرا إلى أنهم حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية لكن الجندرمة اعتقلتهم وعذبتهم.

اعتقال 3 ضباط أتراك أجبروا سوريين على تناول مادة الديزل حتى الموت#الحدث pic.twitter.com/S7IFxbbCQa — ا لـحـدث (@AlHadath) March 20, 2023

فيما أشارت وسائل إعلام سورية إلى أنه وعقب وفاة 2 من المواطنين السوريين في تركيا، باشر الادعاء العام في منطقة الريحانية التحقيق بتهمة "قتل بشر".

حيث ألقي القبض على ضابطين عاديين وضابط آخر من الدرجة الأولى، في حين حصل الجنود الثلاثة الأتراك على إطلاق سراح مشروط بعد توثيق أقوالهم.

الديزل

يعد وقود الديزل من خلال خليط من عدة مواد هيدروكربونية، يستخدم في محركات الديزل الشائعة في سيارات نقل البضائع والنقل العام كما تستخدم مادة الديزل أيضا في مولدات الكهرباء، وتوجد منه أنواع تستخدم لتشغيل محركات السفن.