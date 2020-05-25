ضباط كبار في جيش الاحتلال: حزب الله سيتكبد خسائر فادحة بأي حرب مقبلة

حذر عدد من الضباط في قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي "حزب الله" اللبناني، من أنه سيتكبد خسائر فادحة حال نشوب حرب أخرى، مؤكدين أن الحزب لا يحفر أنفاقا جديدة على الحدود.

وقالت مجموعة من الضباط الكبار في قيادة منطقة الشمال في حديث صحفي، لمناسبة مرور 20 عاما على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، إنه سيتم تدمير كل موقع في جنوب لبنان، عسكريا كان أم مدنيا يستغله "حزب الله" لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأكد هؤلاء الضباط أن "حزب الله لا يقوم بحفر أنفاق جديدة بعد تدمير تلك التي اكتشفت على الحدود مع لبنان، إذ أنه يدرك قدرات الجيش الإسرائيلي على اكتشاف أي أنفاق جديدة"، وفق تعبيرهم.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف الخميس الماضي، عن خطة "رياح السماء" لتدريب قواته البرية على سيناريوهات الحرب في المنطقة الشمالية على جبهتي سوريا ولبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن عملية "رياح السماء" تهدف إلى رفع جاهزية الجيش لمواجهة "احتمالات متنوعة وسيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب".