ضباع لبنان تفر من الجبال الى القرى هربا من الثلج

قالت مصادر اعلامية لبنانية ان اهالي في منطقة البقاع اللبناني رصدو عدد كبير من الضباع الهاربة من السقيع والثلوج التي غطت الاراضي اللبنانية وخاصة الجبال

وقال موقع “النشرة” اللبناني انه “نتيجة تراكم الثلوج على الجبال والمرتفعات، تجتاح الضباع بعض القرى البقاعية، وشهود عيان يشاهدون عددًا من الضباع على مشارف بلدات النبي شيت والخضر رحورتعلا وبريتال والطيبة، لذا يرجى اخذ الحيطة والحذر والتزام المنازل“.

وفي هذا السياق، برزت دعوات لعدم إطلاق النار عليها لأنّها غير مؤذية.

وبدأ لبنان منذ الاسبوع الماضي يتأثر بمنخفض جوي متمركز غرب تركيا، يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع درجات حرارة اقل من معدلاتها.