ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في ميناء جدة السعودي

أعلنت السلطات السعودية الجمعة، انها احبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، كانت مخبأة داخل إرسالية وردت عبر ميناء جدة على الساحل الغربي للمملكة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة ان الكمية بلغت 1.6 مليون حبة كبتاغون، وكانت قد اخفيت داخل أرضية الشاحنة.

وأوضح بيان الهيئة أنه "وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن شاحنة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل أرضية الشاحنة وذلك بعد تجويفها بطريقة فنية".

وأضافت: "بعد إتمام عملية الضبط تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان".

وأكدت الهيئة، أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله"، مؤكدة أن "جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته".

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم ضبط المستقبلين للمضبوطات وعددهم شخصان.

🔗| ⁩https://t.co/95rGxyP9kv#زاتكا pic.twitter.com/PvpCRK7gaO — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 13, 2021

يذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 8.7 مليون حبة، كانت مخبأة في إرسالية "كاكاو" وردت إلى المملكة عبر الميناء.