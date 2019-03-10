ضبط قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أمريكي بمطار روسي

لفت البيان إلى أن القذيفة تمت مصادرتها قبل السماح للدبلوماسي بالمغادرة إلى نيويورك-

أعلنت الخارجية الروسية، السبت، محاولة دبلوماسي أمريكي نقل "قذيفة هاون" إلى بلاده عبر مطار بموسكو، واصفة ذلك بـ"العمل الاستفزازي".



وأوضح بيان للوزارة، بحسب قناة "روسيا اليوم" الرسمية، أن موظفي الأمن في مطار "شيريميتيفو" الدولي رصدوا القذيفة في حقائب دبلوماسي بسفارة واشنطن لدى موسكو، دون الإشارة إلى اسمه.



وأضافت أن إدارة المطار استدعت خبراء متفجرات، وأكدوا أن القذيفة مزودة بصاعق، لكنها مفرغة من المواد المتفجرة.



وتابع البيان بأن الدبلوماسي الأمريكي انتهت مهمته في السفارة، وكان مسافرا إلى نيويورك، وقال لدى توقيفه إنه اشترى القذيفة لضمها إلى مقتنياته الشخصية.



ورفضت الوزارة تلك الذريعة، متهمة واشنطن بمحاولة اختبار نظام الأمن في البلاد عبر عمليات "استفزازية" داخل البلاد وخارجها، تستهدف قطاعات مختلفة.



ولفت البيان إلى أن القذيفة تمت مصادرتها، قبل السماح للدبلوماسي بالمغادرة إلى نيويورك دون عراقيل، مع إبلاغ السفارة بالأمر، مطالبة بتوضيحات.



وأضاف: "من غير الممكن أنه لا يدرك خطورة الأمر، آخذا بالاعتبار الاهتمام البالغ في إجراءات الأمن بالولايات المتحدة، لا سيما بعد هجمات سبتمبر 2001 الإرهابية (..) وذلك يعني أنه أقدم على الخطوة متعمدا".