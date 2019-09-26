ضبط مضادات للطائرات في صعيد مصر

اعلنت الأجهزة الأمنية في مصر بمديرية أمن قنا انها ضبطت منزل مهجور يعود لأحد المزارعين ويتم استخدامه كمخزن للأسلحة والذخائر.

وعثرت أجهزة الأمن حسب جريدة "الدستور" على المخزن وبداخله بنادق آلية وخرطوش وطلقات مضادة للطائرات، وذلك في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إن حملة أمنية مكونة من ضباط البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة دشنا، تمكنت من ضبط المنزل وبداخله أسلحة مضادة للطائرات.

وأضاف أن تلك الأسلحة كان يتم المتاجرة بها لروادها وأطراف الخصومات الثأرية بمراكز المحافظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المنزل وباشرت النيابة العامة التحقيق، وبدأ ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن في حصر الأسلحة.