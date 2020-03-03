ضبط معتدين على كوري في الأردن بسبب كورونا

القى الامن الوقائي الاردني القبض على ثلاثة اشخاص اعتدوا بالضرب على شخص يحمل الجنسية الكورية، خلال ساعات من اعتدائهم عليه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد اليوم حول تعرض لشخص يحمل الجنسية الكورية الجنوبية للاعتداء بالضرب اثناء تواجده باحدى مناطق العاصمة حيث تم التحرك على الفور للمكان وكان الاشخاص قد غادروا المكان وتوجه المعتدى عليه للمركز الامني وطلب عدم الادعاء وترك الاجراءات للشرطة.

واضاف الناطق الاعلامي أن الامن الوقائي تولى التحقيق في الحادثة وتمكن خلال ساعات من تحديد هوية ثلاثة اشخاص اعتدوا على الشخص الكوري والقي القبض عليهم وبوشر التحقيق معهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.

وكان اعتدى الاشخاص الثلاث على حامل الجنسية الكورية لاعتقادهم أنه يتسبب بنشر فيروس الكورونا في الأردن، علما أنه شخص يعمل على تطوير اطراف صناعية في المملكة منذ مدة.(عمون)