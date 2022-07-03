ضبط ممرضة أردنية تُحشش داخل المستشفى (إعلام)

قال موقع اخباري اردني الاحد، ان إدارة مستشفى حكومي قررت توقيف ممرضة عن العمل بسبب تدخينها الحشيش داخل المستشفى، فيما نفى الأمن العام تلقيه أي بلاغ أو شكوى بشأن مثل هذه الواقعة.

وبحسب موقع ”سواليف“، فقد قررت ”إدارة المستشفى توقيف الممرضة عن العمل، وإرسال تقرير يوضح ملابسات ضبطها وهي تتعاطى مادة الحشيش، إلى وزارة الصحة للتحقق من الموضوع“.

وأضاف الموقع أن الممرضة ”ستبقى موقوفة عن العمل لحين انتهاء الوزارة من التحقيق، واتخاذ العقوبة المناسبة بحقها“.

على أن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، اكد إن ”إدارة مكافحة المخدرات لم تتعامل أو تتلقى أي شكوى أو ضبط يتعلق بتعاطي أحد كوادر المستشفيات الحكومية لمادة الحشيش، وفقا لما نقل موقع ”عمون“ الأردني.

وينص القانون الأردني على ان ”يعاقب كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أيًا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها“، بعقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة المالية“.