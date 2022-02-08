ضبط مواد شديدة الانفجار وقذائف هاون جنوب بغداد

ضبطت السلطات العراقية مواد شديدة الانفجار وقذائف هاون في قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني الثلاثاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان إن "قوة من الجيش، واستنادا إلى معلومات من جهاز المخابرات الوطني، ضبطت كمية من المواد المتفجرة في منطقة أبو حبة بقضاء المحمودية التابع لمحافظة بغداد إلى الجنوب من العاصمة".

وأضافت أن المواد المضبوطة ضمت مادة "سي فور" شديدة الانفجار، وقذائف هاون، إضافة إلى صاروخ ومواد أخرى تدخل في تصنيع العبوات الناسفة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة "الحشد الشعبي" التابعة للقوات المسلحة العراقية في بيان إن "قوة من الجيش والحشد الشعبي انطلقت في عملية تفتيش واسعة شرقي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين (شمال)".

وأضافت أن "العملية تهدف لتأمين المناطق المحاذية لنهر دجلة شرقي قضاء بيجي بعد رصد تحركات لعناصر داعش في تلك المناطق".

وهذه ثالث عملية تمشيط في محافظة صلاح الدين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وتأتي إثر تكيف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق في الفترة الأخيرة.

وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.