ضبط وافدتين بالسعودية أجهضتا بطرق ملتوية

ضبطت في السعودية طبيبة وممرضة وافدتين مارستا إجهاض الحوامل بطرق ملتوية.

وتعمل الوافدتان الإجهاض في عيادة كانتا تديرانها بأحد المجمعات الطبية الخاصة وسط الرياض.

وتلقت وزارة الصحة في المملكة بلاغا عن قيام طبيبة وممرضة بعمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، لا تتوافر فيه الحدود الأدنى من الشروط الصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة الحوامل، ويخالف أنظمة المملكة.

وباشرت فرق الالتزام في "صحة الرياض"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة، بتهمة مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو بإحداهما.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ، حيث ضُبطت مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.