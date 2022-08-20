ضبط 20 شخصا يقومون بسمسرة وأعمال منافية للآداب بالكويت

ضبطت المباحث الجنائية بالكويت 20 شخصا من جنسيات مختلفة، يقومون بأعمال منافية للآداب ويمارسون السمسرة مقابل مبالغ مالية.

وأفادت وزارة الداخلية الكويتية: "بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح، بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون..تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانيه والأحمدي، منهم 14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية".

وأجرت الجهات المهنية تحقيقا معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعد أن نشرت صورا مموهة لوجوههم.