ضبط 6 سعودين ظهروا بفيديو بوضعية خطيرة

أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، القبض على 6 مواطنين بعد ظهورهم في مقطع مصور يظهرون فيه وهم يجلسون على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات في حائل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، في بيان: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية... عن القبض عليهم".

وأوضح النصار أن المحتجزين "هم 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر"، مضيفا: "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

ونشرت الشرطة السعودية مقطع فيديو يوثق لحظات لـ4 أشخاص وهم يجلسون ومن ثم يرقصون على سطح شاحنة وتضم لقطات تظهر مجموعة أشخاص تم القبض عليهم عقب الحادث. (RT)