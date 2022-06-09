ضحايا بإطلاق نار في ولاية ماريلاند الأميركية

فتح مسلح النار الخميس، داخل منشأة صناعية في مدينة سميثسبرغ بولاية ماريلاند ما اسفر عن سقوط ضحايا بحسب ما اعلنته الشرطة في بيان.

وأكدت البيان أن المشتبه به في حادث إطلاق النار لم يعد يمثل تهديدًا.

وأضافت الشرطة أنها ستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق "قدر ما نستطيع".



وكتب النائب المحلي ديفيد ترون على "تويتر": "نحن نتابع عن كثب حادث إطلاق النار الجماعي في سميثسبرغ الآن، ومكتبنا على اتصال مع المسؤولين على الأرض".

ودعا النائب السكان المحليين إلى الاابتعاد عن مكان الحادث.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مكان الحادث وحددت مكانا للصحفيين لإطلاعهم على تفاصيل الحادث لاحقا.

