ضحايا بالمئات اثر انهيار جسر في الهند

لقي عشرات مصرعهم غرقا عندما انهار جسر معلق فوق نهر بولاية غوجارات غربي الهند الاحد، فيما سقط المئات في المياه، بحسب ما افادت السلطات.



وقالت وسائل اعلام ان اكثر من 400 شخص كانوا يقفون فوق الجسر الممتد عبر نهر ماتشو في مدينة ماربو بولاية غوجارات لحظة الانهيار.

وتحدثت حصيلة اولية عن مقتل اكثر من 40 شخصا.

وقال مسؤول في الولاية ان 30 شخصا اصيبوا بجروح خطيرة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.



#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L — ANI (@ANI) October 30, 2022

واكدت السلطات ان جهود الانقاذ جارية في موقع الجسر الذي كان اعيد افتتاحه قبل اربعة ايام بعد خضوعه لعمليات صيانة.

وكان الجسر البالغ طوله 230 مترا اقيم يفي القرن التاسع عشر خلال حقبة الاستعمار البريطاني وجرى اغلاقه لمدة ستة اشهر للقيام باعمال الصيانة.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الموجود في ولاية غوجارات مسقط رأسه انه وجه المسؤولين بتحريك كافة الامكانات المتاحة للمشاركة في جهود الانقاذ.