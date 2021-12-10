ضحايا بانفجار مخزن للاسلحة تابع لحماس في لبنان

قالت مصادر اعلامية ورسمية لبنانية ان انفجارا كبيرا وقع في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور الشمالية اللبنانية اسفر عن سقوط ضحايا وجرحى فيما تبع الانفجار الكبير عدة انفجارات اثارت الرعب والهلع بين السكان

انفجار مخزن لحماس

وحسب ما كشفت تقارير لبنانية منها تلفزيون الجديد فان الانفجار الكبير وقع في مستودع لتخزين الأسلحة تابع لحركة حماس في المخيم الفلسطيني، وقال المصدر المشار اليه أن انفجارات توالت ولم تتوقف لمدة طويلة، مشيرة الى ان سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وتعمل على نقل المصابين وسط حالة من الذعر في المخيم.

ما الحكمه من تخزين متفجرات في أحد المساجد من قبل حزب في مخيم #البرج_الشمالي ما أدي لإنفجارها جراء حريق ومصرع مالا يقل عن20 شخصا وإصابه العشرات في حصيله أوليه،من يتحمل هذه الجريمه بحق الأبرياء ؟وكيف لهؤلاء إستخدام بيوت الله لمثل هذه الاعمال وهي مخصصه للعباده ؟كفي عبثا بأرواح البشر pic.twitter.com/7KmcE8aZ7C — خالد صيام (@SiamKha) December 10, 2021

من جهتها قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن هناك قتلى وجرحى سقطوا جراء الحادث دون أن تؤكد حصيلة محددة للضحايا، و"تبين أن ذخيرة انفجرت في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي شرق صور".

ولم تعرف بعد أسباب حدوث الانفجارات، فيما طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، بحسب الوكالة.

وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

كما تحدثت مصادر اخرى عن حريق في المخيم تسبب في الانفجاراتوقالت أن الجهات المعنية سيطرت على الحريق الذي أدى إلى الانفجار.

ضحايا في انفجار البرج الشمالي

وكشفت مصادر طبية عن سقوط ضحايا في الانفجار الذي لم تعرف اسبابه، واشارت الى ان مصابين وصلو الى المشفيات في حالة حرجة ، حيث انه عادة ما تكون المخيمات الفلسطينية مكتظة بالسكان والبيوت متلاصقة مع بعضها البعض

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