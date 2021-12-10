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ضحايا بانفجار مخزن للاسلحة تابع لحماس في لبنان

منشور 10 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:55
مخيم البرج الشمالي
مخيم البرج الشمالي

قالت مصادر اعلامية ورسمية لبنانية ان انفجارا كبيرا وقع في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور الشمالية اللبنانية اسفر عن سقوط ضحايا وجرحى فيما تبع الانفجار الكبير عدة انفجارات اثارت الرعب والهلع بين السكان

انفجار مخزن لحماس

وحسب ما كشفت تقارير لبنانية منها تلفزيون الجديد فان الانفجار الكبير وقع في مستودع لتخزين الأسلحة تابع لحركة حماس في المخيم الفلسطيني، وقال المصدر المشار اليه أن انفجارات توالت ولم تتوقف لمدة طويلة، مشيرة الى ان سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وتعمل على نقل المصابين وسط حالة من الذعر في المخيم.

 

 

من جهتها قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن هناك قتلى وجرحى سقطوا جراء الحادث دون أن تؤكد حصيلة محددة للضحايا، و"تبين أن ذخيرة انفجرت في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي شرق صور".

 

 

ولم تعرف بعد أسباب حدوث الانفجارات، فيما طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، بحسب الوكالة.

وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

كما تحدثت مصادر اخرى عن حريق في المخيم تسبب في الانفجاراتوقالت أن الجهات المعنية سيطرت على الحريق الذي أدى إلى الانفجار.

 

 

ضحايا في انفجار البرج الشمالي

 

وكشفت مصادر طبية عن سقوط ضحايا في الانفجار الذي لم تعرف اسبابه، واشارت الى ان مصابين وصلو الى المشفيات في حالة حرجة ، حيث انه عادة ما تكون المخيمات الفلسطينية مكتظة بالسكان والبيوت متلاصقة مع بعضها البعض

 

 

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كلمات دالة:مخيم البرج الشماليلبنانحماسانفجار

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