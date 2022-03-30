ضحايا بقصف أوكراني لمدينتي دونيتسك وغورلوفكا (فيديو)

قالت قيادة القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، أن "دونيتسك" تعرضت لقصف أوكراني، أدى لسقوط ضحايا مدنيين، جراء انهيار سقف مبنى سكني.

واشارت القيادة ، إلى إن أحد المدنيين لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح بعد انهيار سقف مبنى سكني في دونيتسك.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ في الجمهورية، أنه تم إجلاء 29 شخصا من المبنى الواقع في شارع بينتيرا، بما في ذلك طفلان وتم نقل أحدهما وعمره سنة ونصف إلى المستشفى.

ووفقا لبيان القيادة، أطلقت مدفعية التشكيلات المسلحة الأوكرانية عشر قذائف من عيار 122 ملم على منطقة كيروفسكي في دونيتسك في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقصفت القوات الأوكرانية كذلك الليلة الماضية مدينة غورلوفكا، وأسفر ذلك عن تدمير 16 منزلا.

وقالت القيادة في بيانها: "تسبب القصف الليلي على غورلوفكا من مواقع المسلحين الأوكرانيين، بتدمير 16 منزلا. ووفقا للبيانات الأولية قتل اثنان من المدنيين".