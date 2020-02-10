ضحايا خلال صدامات بين المتظاهرين والأمن العراقي في "ذي قار"

أفادت وسائل إعلام بمقتل متظاهر وإصابة اثنين آخرين بوقوع صدامات مع الأمن العراقي، بعد محاولة محتجين إغلاق جامعة العين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية، أن الصدامات اندلعت عندما تصدى رجال الأمن للمتظاهرين أثناء محاولتهم إغلاق الجامعة، ما أدى إلى سقوط قتيل.

بدورها قالت وسائل إعلام إن الشرطة العراقية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل متظاهر بطلق ناري في الرأس، وجرح آخرين.

هذا وتتواصل المظاهرات، خاصة في محافظات الجنوب، حيث قطع متظاهرون جسورا بالإطارات المشتعلة.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب العراقي منذ أكتوبر الماضي، تظاهرات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة