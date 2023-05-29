ضحايا في سوريا بإطلاق رصاص احتفالا بفوز أردوغان

أفادت وسائل إعلام بسقوط ضحايا جراء إطلاق نار عشوائي من قبل فصائل مسلحة احتفلت بفوز رجب طيب أردوغان برئاسة تركيا.

وأظهرت صورا وتسجيلات مصورة مظاهر الفرح التي عمت مناطق شمال سوريا احتفالا بفوز أردوغان .

وأكد ناشطون سوريون إن شخصا واحد لقي مصرعه فيما جرح آخرون في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة السورية وذلك خلال الاحتفالات الشعبية وإطلاق النار الكثيف.

وكسب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الرهان في انتخابات الرئاسة التركية عقب منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وبات أردوغان رئيسا لتركيا ضمن ولاية جديدة مدتها 5 سنوات وذلك عقب حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

أما منافسه كمال كيليشدار أوغلو فقد حصل على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.