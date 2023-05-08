قتلى في هجوم لطيران مجهول على درعا السورية

افادت مصادر اعلامية سورية ان طائرة مجهولة هاجمت فجر اليوم الاثنين منزلا في مدينة درعا السورية مما اسفر عن سقوط ضحايا

وامكن تصوير الغارة من مدينة الرمثا الاردنية المحاذية للحدود السورية وفق موقع خبرني الاردني المحلي

وقال "تجمع أحرار حوران" ان الهجوم الجوي استهدفت محطة التنقية القريبة من بلدة خراب الشحم في ريف درعا الغربي والتي تحتوي على مصنع لإنتاج المخدرات ويستخدم الموقع كموقع تخزين مؤقت ومنطلقاً لعمليات التهريب.

كما تحدثت المصادر عن هجوم على منزل لشخص ادعت انه تاجر كبير للمخدرات وقالت شبكة اخبار السويداء على الفيس بوك

" طيـران مجهـول يسـتهـدف منزلاً في قرية شعاب جنوب شرقي #صلخد قرب الحدود الأردنية ما أدى لوقوع ضـحـايـا"

شاهدوا .. الطائرات الحربية في سماء مدينة الرمثا وقصف قرى في الجنوب السوري #خبرني #الأردن #سوريا pic.twitter.com/Wqr65dYhlm — خبرني Khaberni (@khaberni) May 8, 2023

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