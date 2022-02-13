ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء السبت، ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وقال التحالف في بيان له إن “محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي”.

وكان التحالف أعلن، صباح السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء وذلك بعد يوم واحد فقط من قيام المليشيات المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب غرب المملكة ما أدى إلى إصابة 12 شخصا من عدة جنسيات.

وأعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في صنعاء استجابة للتهديدات، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

و قال سلاح الجو الأمريكي، اليوم السبت، إن مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد سلسلة هجمات على أبوظبي شنها المقاتلون الحوثيون إنطلاقا من اليمن.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد بعيد على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأمريكية نيرانها، بل وشهدت احتماء القوات الأمريكية المتمركزة هناك لفترة وجيزة.

وقال بيان لسلاح الجو الأمريكي إن الطائرات وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات ضمن تحرك متعدد الأوجه لإبداء الدعم الأمريكي بعد سلسلة من الهجمات خلال شهر يناير كانون الثاني هددت القوات الإماراتية والأمريكية المتمركزة في القاعدة الجوية.

وتابع البيان أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بالنشر السريع للطائرات من الجيل الخامس بالتنسيق مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر.2014