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ضربات صاروخية إسرائيلية على دمشق ومطار حلب الدولي

منشور 31 آب / أغسطس 2022 - 07:07
ارشيف

استهدف قصف صاروخي اسرائيلي مطار حلب الدولي مساء الأربعاء، بحب ما افادت الوكالة العربية السورية للانباء، والتي اضافت ان الدفاعات الجوية تصدت كذلك لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله انه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

ولاحقا ذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق وريفها وأسقطت عددا منها.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله انه "حوالي الساعة  18-21 من مساء اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً بعدد  من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبربا شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق".

واضاف المصدر ان وسائط الدفاع السورية تصدت "لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها،وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

كلمات دالة:سورياإسرائيلدمشقمطار حلب الدوليمطار حلب

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