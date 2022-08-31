ضربات صاروخية إسرائيلية على دمشق ومطار حلب الدولي

استهدف قصف صاروخي اسرائيلي مطار حلب الدولي مساء الأربعاء، بحب ما افادت الوكالة العربية السورية للانباء، والتي اضافت ان الدفاعات الجوية تصدت كذلك لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله انه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

#عاجل #مراسل_سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية في أجواء #دمشق وريفها وتسقط عدداً منها — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) August 31, 2022

ولاحقا ذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق وريفها وأسقطت عددا منها.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله انه "حوالي الساعة 18-21 من مساء اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبربا شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق".

مصدر عسكري: حوالي الساعة 18-21 من مساء اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبربا شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق،وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها،وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) August 31, 2022

واضاف المصدر ان وسائط الدفاع السورية تصدت "لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها،وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".