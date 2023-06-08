ضربة استباقية روسية في زابوروجيه: إسقاط 1500 جندي أوكراني

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، توجيه قوات بلاده لضربة استباقية فورية ضد القوات الأوكرانية، على محور زابوروجيه، مشيرا إلى استهداف حوالي 1500 فرد و150 آلية مدرعة.

وأوضح شويغو قائلاً: "تم رصد واكتشاف وجود العدو في اتجاه زابوروجيه في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ضربة استباقية فورية باستخدام قوات المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".

وشنت أطقم المدفعية والطيران المضادة للدبابات ضربة استباقية على اللواء الميكانيكي السابع والأربعين التابع للجيش الأوكراني، الذي تسلل خارج سيطرة كييف في محاولة لاختراق الدفاعات الروسية في اتجاه زابوروجيه.

ونتيجة المعركة التي استمرت لمدة ساعتين، تم تدمير 30 دبابة و11 عربة قتال مشاة وأسر حوالي 350 فردًا من القوات العدوة.

وأوضح وزير الدفاع أن قوات الاحتياط الخاصة المدربة خصيصًا لتنفيذ هذا الهجوم الاختراقي فشلت في تحقيق هدفها، مع تمكن القوات الروسية من إيقاف تقدم العدو في جميع الاتجاهات الأربعة وإجباره على الانسحاب بخسائر فادحة.

