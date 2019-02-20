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ضربة اسرائيلية في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

ضربة اسرائيلية في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة
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