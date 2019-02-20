ضربة اسرائيلية في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

ارشيف

اعلن الجيش الاسرائيلي أنه استهدف الاربعاء موقعا عسكريا لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة في اتجاه اسرائيل.

وتحدث مصدر أمني فلسطيني عن توجيه ثلاث ضربات في اتجاه نقطة مراقبة وأراض زراعية شرق مخيم البريج.

وأضاف ان الضربات تسببت باضرار لكنها لم توقع اصابات.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "تم رصد مطلقي بالونات حارقة صباحا إنطلاقا من قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلية".

واضاف "ردا على ذلك، إستهدفت طائرة للجيش الاسرائيلي موقعا عسكريا لحماس في جنوب قطاع غزة".

وشكل إطلاق البالونات الحارقة أحد أوجه التعبئة الفلسطينية ضد اسرائيل في 2018، ما دفع الدولة العبرية الى تكثيف ردودها على هذه الظاهرة الجديدة.

لكن هذا الامر تراجع في الخريف الفائت اثر تهدئة نسبية بين الجانبين بعد أشهر من التوتر.

وقتل 250 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية منذ آذار/مارس 2018، معظمهم على طول الحدود بين غزة واسرائيل، في اطار احتجاجات "مسيرة العودة"، فيما قتل جنديان اسرائيليان.