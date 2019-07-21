ضربة بطائرة مسيرة تقتل 7 من اتباع حفتر قرب طرابلس

قال مصدر عسكري إن سبعة مقاتلين على الأقل موالين للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر قتلوا خلال ليل السبت في ضربة بطائرة مسيرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الوطني الليبي دون تفاصيل إنه أسقط طائرة مسيرة الأحد في ضاحية عين زارة بجنوب طرابلس.

وفي أحدث موجة اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من انتزاع السيطرة على طرابلس من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا رغم القتال الذي أشاع الفوضى في الضواحي الجنوبية للعاصمة وشرد عشرات الآلاف من المدنيين.

