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ضربة جوية اميركية في الصومال قتلت مدنيين اثنين في 2018

ضربة جوية اميركية في الصومال قتلت مدنيين اثنين في 2018
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