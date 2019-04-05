ضربة جوية اميركية في الصومال قتلت مدنيين اثنين في 2018
الضربة الجوية التي نفذت يوم الأول من أبريل نيسان قرب البور في الصومال
قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان صحفي نشر اليوم الجمعة إن ضربة جوية أمريكية في الصومال أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في 2018، مضيفة أنها تعتقد أن الواقعة "فردية".
وخلصت مراجعة أجريت بسبب ضغط من الكونجرس ومنظمة العفو الدولية إلى أن الضربة الجوية التي نفذت يوم الأول من أبريل نيسان قرب البور في الصومال أسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين وأربعة مسلحين وليس خمسة مسلحين كما أعلن الجيش الأمريكي آنذاك.
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