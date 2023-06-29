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الموساد يكشف بأنه نفّذ عملية سرية خاصة على الأراضي الإيرانية

عاجل: الموساد يختطف رجل مخابرات من قلب ايران

حزيران / يونيو 29th, 2023
قناة كان العبرية: الموساد يكشف بأنه نفّذ عملية سرية خاصة على الأراضي الإيرانية، تمكن خلالها من اعتقال يوسف شهبازي عباساليلو وهو قائد خلية أرسلت إلى قبرص لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين.
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ضربة روسية تقضي على جنرالين اوكرانيين

تاريخ النشر: 29 حزيران / يونيو 2023 - 04:55
قوات اوكرانية
قوات اوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مصرع اثنين من الجنرالات البارزين في القوات الاوكرانية في ضرية نفذتها يوم 27 من الشهر الجاري 

وقالت الوزارة ان الجنرالين كانا مشاركين في اجتماع باللواء «56 الآلي» المستقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك  أثناء تعرضه للضربة  

واكدت الوزارة الروسية ان  50 جندياً أوكرانياً، و20 من المجندين الأجانب والمستشارين العسكريين لقوا حتفهم في الضربة العسكرية المذكورة 

في الاثناء قالت مصادر اعلامية غربية ان القوات المسلحة الروسية استخدمت مسيّرة « إس – 70 الصياد» الضاربة الثقيلة، التي يمكن أن تقودها مقاتلة «سو-57» للجيل الخامس وذلك لاول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة 

ويمكن تزويد «الصياد» من أجل تدمير الرادارات بصاروخ «خا – 58» جو – أرض، الذي يطلق إلى مسافة 260 كيلومتراً.

و لم تصدر موسكو أي تأكيدات على استخدام هذه المسيرة في عملياتها في اوكرانيا علما ان تلك المسيرة كان من المفترض ان تدخل الخدمة في العام المقبل.

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